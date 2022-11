”Låt inte barn i förskolan sitta med skärmar”

Ökad skärmtid i förskolan strider mot samlad forskning om barns hälsa. Barnens totala skärmtid riskerar att bli oförsvarligt hög då barn använder skärmar i stor utsträckning hemma. Enligt WHO ska barn i förskoleåldern vara fysiskt aktiva minst 180 minuter varje dag varav minst 60 minuter ska vara pulshöjande fysisk aktivitet. WHO rekommenderar att skärmtid byts till fysiskt aktiv lek och att stillasittande tid ska användas till umgänge med vuxna som läser, berättar och samtalar med barnen. De allra yngsta barnen, under två års ålder, rekommenderas att inte använda skärm över huvud taget. Stora globala studier av småbarns skärmtid (89 163 barn) visar att endast 25 procent av barn yngre än 2 år följer WHO:s rekommenderade begränsning av skärmtid till en timme per dag. Att så små barn, utan vuxnas inblandning, skulle förse sig själva med digitala verktyg är obegripligt.