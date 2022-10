Musk: Nu är jag "högste twittrare"

Världens rikaste människa ändrade sent på onsdagen sin titel på medieplattformen till Chief Twit (ungefär ”högste twittrare”). Samtidigt lade Musk upp en video där han kånkar in ett handfat på Twitters huvudkontor i San Francisco, med texten: ”Entering Twitter HQ – let that sink in!”, en ordvits som tolkas som att han nu tar över.

Någon formell bekräftelse finns ännu inte, men Musks utspel kommer mindre än två dygn innan tidsfristen en domstol i Delaware satt upp löper ut. Den 51-årige affärsmannen försökte tidigare i år backa ur affären, vilket fick Twitter att stämma honom. Domstolen gav parterna till och med denna vecka på sig att komma överens.