Loach gör sista Cannes: Tror inte det blir mer

Detta yttrande till trots är det en fortfarande vital och pratglad Loach som TT träffar för att tala om den nya filmen ”The old oak”. Den utspelas i en liten engelsk stad, där allt stadigt har gått utför sedan kolgruvan lades ner. Samhällsservicen är borta, de flesta är oerhört fattiga och den enda kommunala samlingspunkt som fortfarande finns är puben The old oak.

En dag kommer syriska flyktingar till stan. Missnöjet bubblar snabbt upp, varför ska de få lägenheter och förnödenheter? Mycket av missnöjet hörs från männen som dricker sina pints på puben – men pubägaren TJ bestämmer sig för att hjälpa flyktingarna, vilket får hans gamla kunder att protestera.