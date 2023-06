Polisen larmar: Skydda polishus från fel ägare

Det stormar kring fastighetsbolaget SBB. Under fredagen avgick bolagets vd Ilja Batljan. Och just nu pågår ett internt arbete under nya vd:n Leiv Synnes som kan leda till att hela eller delar fastighetsbeståndet säljs på den öppna marknaden.

I ett slag kan hundratals samhällsfastigheter får nya ägare, inklusive skolor, vårdhem och polisstationer.