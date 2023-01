”Fuck you, Phoebe Bridgers!” ylar den krisande KBT-terapeuten Jimmy (Jason Segel) från sin cykel med ful hjälm, tårar i ögonen och indierock-sångarens ”I know the end” i lurarna. Hans chef och mentor Paul (Harrison Ford) har gett honom rådet att sätta på en sorglig låt och möta sitt inre i 15 minuter innan han återgår till vardagen. En rolig och förlösande passage, om det inte vore för att knappt en enda scen i tv-serien ”Shrinking” passerar utan att någon gråter ut.

När Jimmy med tunga steg kliver in på sin terapimottagning så är det patienterna som frågar honom hur han mår istället för tvärtom. I ett år har sorgen efter fruns bortgång dövats med tabletter, alkohol och kvinnor. På kuppen har han även förringat tonårsdottern Alice (Lukita Maxwell) som flyttat in hos grannen. Djupt nedsjunken i sin terapistol är Jimmy less på eviga spiraler av gnäll om hur alla andra känner sig fast i livet.