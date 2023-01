Tusentals anhängare till den tidigare presidenten hade under söndagen samlats på Praça dos Três Poderes, det torg i huvudstaden Brasília kring vilket kongressen, presidentpalatset och Högsta domstolen ligger. Och plötsligt bröt deltagare genom avspärrningar, slog sönder rutor och tog sig in i kongressbyggnadens innersta.



Stormningen har lämnat landet i chock och en stor diskussion som pågår just nu är hur det kunde hända, vilka som ligger bakom och hur organiserat det är? Flera i Brasilien minns militärkuppen 1964 och drar paralleller till den.



På en kvart får du veta vad Bolsonaros tystnad innebär och vad det egentligen är som ligger och bubblar i Brasilien just nu. Med Tigran Feiler, SVT:s korrespondent i Latinamerika.

Efter reklamen visas:

Vilka var det som stormade Brasiliens kongress?

Lyssna på Dagens story

Dagens story produceras av Svenska Dagbladet och distribueras av Acast. Förutom att lyssna här på SvD.se kan du även höra podden i följande kanaler:

Hitta podcasten genom att söka efter ”Dagens story” – eller klicka på länkarna.