Som tonåring under tidigt 60-tal var jag flitig läsare av amerikanska damtidningar och i en – Ladies’ Home Journal – fanns en serie som hette ”Can this marriage be saved?”. I varje artikel fick först den ena, sedan den andra parten i ett krisande äktenskap komma till tals och därefter gav en äktenskapsrådgivare sin syn på relationen. De allra flesta äktenskap gick att rädda, uppfattade jag, och åtminstone var det uppenbart att allt skulle göras för att rädda dem.