Nurejev hyllas i ord och bild på Dansmuseet

Medan Kungliga Baletten återigen dansar ”Don Quijote” i Rudolf Nurejevs koreografi, kan den som är nyfiken på den legendariske dansaren besöka Dansmuseet ett stenkast bort i Stockholm.

Där pågår utställningen ”Nurejev – a tribute to the greatest male dancer of the 20th century” (till och med 8 januari). Efter det spektakulära avhoppet från Sovjetunionen 1961 kom Nurejev att bli en av västvärldens mest hyllade dansare – även med flera gästspel i Stockholm. Han gjorde också åtskilliga koreografier samt var balettchef på Parisoperan.