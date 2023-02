Peder Fredricsons guldhäst All In står inför ett av sina sista framträdanden. På torsdagskvällen kommer att han avtackas av ridsport-Sverige under hästtävlingarna i Scandinavium.

Fredricson och All In har tagit OS- och VM-guld i lag för Sverige, och tog hem EM-guldet individuellt 2017 i Göteborg.