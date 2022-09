Användningen av antibiotika ökar igen, efter att ha minskat under pandemin, rapporterar Dagens Nyheter. Sex regioner skriver nu ut mer antibiotika än vad som rekommenderas av nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama).

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport för andra kvartalet i år ligger genomsnittet i landet på 242 utskrivna recept per 1 000 invånare, strax under Stramas mål på 250 recept per 1 000 invånare.