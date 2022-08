Orörda – Italiens mest okända öar lockar

Och nog känns det som att vara med i en italiensk 50-talsfilm när man puttrar fram på en scooter längs snirkliga vägar. Bland de pastellmålade husen i det lilla fiskarsamhället Lingua möter vi Alfredo. Han ser ut som en tvättäkta filmstjärna med kristallblå ögon i samma ton som Salinas hav. Det fårade ansiktet har skulpterats av havsvindar och hårt arbete.

– Min pappa gick bort under andra världskriget och jag var tvungen att börja arbeta som sjuåring. Så småningom öppnade jag ett kafé och när turisterna hittade hit tog det fart, berättar han och låter oss prova ställets berömda mandelgranita – ett glas krossad is smaksatt med rostad siciliansk mandel. Perfekt till frukost under sensommaren tillsammans med en nybakad vetebulle.

Karismatiske Alfredo driver kafé i byn Lingua på Salina. Han är berömd för sin underbara mandelgranita. Foto: Alberto Blasetti

Öarnas avskildhet, bristfälliga mobiltäckning och obefintliga nöjesliv kan verka avskräckande för vissa. För den unga, experimentlystna kocken Davide Guidara är det precis tvärtom. Det isolerade läget gör att han vågar ta sin kokkonst ett steg längre. Hans spännande utveckling har länge följts av Italiens matnördar som vallfärdar till hans restaurang Tenerumi, belägen på lyxhotellet Therasia på ön Vulcano.

Här är de låga träborden få, endast 16 personer får plats under en sittning, och i stället för stolar är man hänvisad till fluffiga säckar att sitta på.