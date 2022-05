Analytiker vid tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) tror att Ryssland ger upp sina planer på en storskalig omringning av ukrainska styrkor i regionen Donbass.

I stället för att försöka säkra ett jätteområde i en tänkt linje från städerna Donetsk till Izium, tror ISW att ryska styrkor riktar in sig på att försöka ta hela Luhanskprovinsen i stället.