”Hönsen äter upp mammas blommor”

– Man får också röra i jord vilket är ”satisfying”, säger hon.

Sandiya gillar fina blommor.

– Men jag får inte plocka dem, så jag tittar mest på dem, säger hon.

Det finns några saker som är bra att tänka på när man odlar.

– Man ska vattna, och inte trampa på det man har odlat!

Under sommarhalvåret köper familjen nästan inga grönsaker i affären. Under vintern äter de sådant de har fryst in, konserverat eller torkat under sommaren. Det är först nu under våren som de ibland måste handla grönsaker i affären. Familjen har också hönor som ger ägg och bin som de får honung från.

– Men hönsen och vår katt Tarzan gör typ inget annat än att trampa i allt, säger Sandiya.

På med odlingsdräkten! Den har många fickor och blommor på sig, berättar Sandiya. Foto: Björn Larsson Rosvall

När man odlar behöver man gödsel. Sandiya berättar att de använder hönsskit från hönsen. Sedan har hon också en kratta, en skottkärra och en egen odlingsdräkt.

– Den är rosa och har jättemånga fickor och blommor på sig. Nu är det också målarfärg på den, säger hon.

Ibland dyker det upp djur som också är förtjusta i det familjen har odlat. Exempelvis rådjur och sniglar – som älskar grönkål.

– Hönsen brukar äta upp mammas blommor. Men de äter också snigelägg, vilket är bra.

Ett tips till odlare är att ha ett stängsel till rådjuren, men det finns också ett annat knep berättar Sandiya.

– Det finns en äcklig sörja. Man sätter den på strumpor som man sedan trär på pinnar och sätter ut för att hålla rådjuren borta.

En av de bästa sakerna med att odla är att få äta alla goda grönsaker. Sandiya gillar alltifrån tomater och majs till spenat, potatis och rädisor.

– Vad heter det jag älskar? Fänkål! Men ärtor äter jag inte så mycket, säger hon.

Va, vad betyder det? Självförsörjande: Att man själv odlar eller tillverkar allt man behöver för att klara sig. Att tänka mer på miljön genom att bli mer självförsörjande har blivit alltmer populärt. Pallkrage: En sorts odlingslåda. Satisfying: Ett engelskt uttryck som betyder tillfredsställande. Används i dag ofta i samband med att man beskriver konsistenser och ljud.

Psst! Missa inte vårt återbesök hos Sandiya längre fram i sommar när det är dags att skörda fler grönsaker!



