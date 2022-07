Har nya partiet en chans mot jättarna?

NEW YORK. ”Not left, not right, Forward.”

Presidentkandidaten Andrew Yang försökte med sin slogan göra mittenpolitiken sexig. Hans kampanjlöften byggde på en pragmatisk reformagenda som tog upp den sortens problem som det politiska etablissemanget inte hade intresse av att prata om: polariseringen, industrijobben som inte kommer tillbaka, den snabba utvecklingen av artificiell intelligens.