Djur kan nekas vård på grund av veterinärbrist

Veterinärbristen har lett till ett ansträngt läge för många djurkliniker framför allt under de två senaste somrarna. Allt fler svenskar har skaffat husdjur under pandemin, vilket har lett till en ökad efterfrågan av djursjukvård samtidigt som behovet av vård historiskt sett brukar öka under sommarmånaderna.

– Vi är mer förberedda i år och har förra sommaren i bagaget. Men det kommer ändå att vara ett ansträngt läge för oss i vissa delar av landet, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna, och fortsätter: