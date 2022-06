”I always feel like / somebody’s watching me”. Nej, Rockwells gamla åttiotalshit har väl inte åldrats så bra. Visst, den svänger fortfarande – men aningen att någon ständigt övervakar en ter sig idag inte så mycket som en kuslig känsla som ett nyktert konstaterande. Är det inte din mobiltelefon som samlar in din data så är det en social medie-plattform.

I Samanta Schweblins episodroman ”Kentukis” har människor över hela jorden äntligen fått nog och satt ner foten: visst, låt gå för gränslös övervakningskapitalism, men låt den åtminstone vara gullig. Och voila, in kommer – kentukis. Till det yttre liknar varelserna gosedjur, men är kameraförsedda och fjärrstyrs av en annan människa via datorskärm.