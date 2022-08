Mångsysslande finansman död i drunkningsolycka

Tomas Fischer blev känd för sitt arbete på aktiemarknaden, som inleddes på Carnegie Fondkommission, där han arbetade som mäklare tillsammans med med finansmannen Erik Penser. Senare grundade han den egna firman Fischer & Partners.

I mitten av 1980-talet gav sig Fischer in i förläggarbranschen och köpte dåvarande Författarförlaget som döptes om till Bokförlaget Fischer & Co, numera uppköpt av Lind & Co.