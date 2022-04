Vårdare våldtog patient – får skärpt straff

En vårdare vid en psykiatrisk klinik som dömts för att ha våldtagit en kvinnlig patient får nu skärpt straff i hovrätten, rapporterar P4 Jönköping.

Händelsen inträffade under 2020, då den unga kvinnan skrevs in på sjukhuset och bedömdes vara självmordsbenägen. I rätten sade hon sig ha berättat för vårdaren att hon utsatts för våldtäkter tidigare. Vårdaren gick in i hennes journal, tog reda på hennes telefonnummer och inledde en kontakt som ledde till att de hade samlag på avdelningen.