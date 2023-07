”Blir irriterad om jag inte får äta på rätt tider”

Gratinerade havskräftor på Marstrand

Att 1960-talets somrar hos farmor på Marstrand skulle leda till en av mina bästa bjudrätter flera decennier senare kunde jag aldrig ana då, när jag var runt 17 år. På ålderns höst hade farmor fått försämrad hörsel, så hon hörde inte när jag tassade ut sent om kvällarna och gjorde allt man kan göra under Marstrands ljumma sommarnätter.

Snart lärde jag mig att det var bra att gå genom köket om man som minderårig ville in på en bar. Så jag jobbade lite på restaurang Tenan, vilket gjorde att jag ibland fick smaka på resterna. Och det var där jag åt dem för första gången: de gratinerade havskräfthalvorna. Friskheten, spänstigheten och havssmaken skulle dröja kvar i mig för alltid, och få mig att laga en egen variant av rätten.

Gratinerade havskräftor är Gert Wingårdhs paradrätt. Foto: Christine Olsson/TT Stäng Gratinerade havskräftor är Gert Wingårdhs paradrätt. Foto: Christine Olsson/TT

Jag gör en vinägrett på ganska mycket piri piri, vitlök och dill som jag penslar på de pinfärska havskräfthalvorna. Sen sätter jag in dem under grillelementen eller salamandern och vakar. Varje minut känner jag på stjärten tills den är perfekt spänstig och bara har en antydan till råhet i mitten – det tar kanske tre minuter. Den speciella smaken som uppstår när man tillagar dem à la minute är fantastisk. Man blir inte mätt, men det är en perfekt rätt att överraska med mellan förrätten och huvudrätten. Och given att bjuda på där jag i dag bor permanent: lite innanför Marstrand och bara några steg från havet.