Tiktok listade konton som såg på "hbtq-videor"

Listan fick flera anställda på Tiktoks kontor i USA, Storbritannien och Australien att lämna in klagomål till sina chefer både under 2020 och 2021, enligt tidigare medarbetare som The Wall Street Journal pratat med. Medarbetarna uppges ha fruktat att informationen skulle komma att delas utanför företaget eller användas för att utpressa användare.

Många av appens användare kommer från länder där homosexuella utsätts för trakasserier och våld.