Guide: Så får du bäst koll inför semin

Damfotbollskanalen och Femme plus:

Vill man stanna i vm-febern längre än försnack, 90 minuter och eftersnack finns poddsnack. Damfotbollskanalen och Femme plus lever efter devisen ”more is more”. Den förra släpper en podd om dagen under vm, den senare en varannan dag. Det är två nördiga rum där man tar sitt uppdrag på allvar och stannar lite för länge i de små detaljerna och de stora frågorna. Hur står sig ett svenskt presspel mot ett spanskt mittfält, hur lät det när Gerhardsson övergav engelskan för en mer grundläggande form av mänsklig kommunikation (bzzzz)? Omistligt!