Översvämmade fastigheter och vägar i Örebro

Under lördagskvällen drog ett stråk med regn in över Sverige västerifrån, med Halland som första anhalt. Det har under natten mot söndag rört sig nordost, mellan Vänern och Vättern, i riktning mot södra Norrlandskusten.

Störst mängder fick Örebro län där drygt 30 millimeter regn har fallit sedan i går kväll.