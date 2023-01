De svenska skådespelarna Gustaf Hammarsten och Sandra Andreis är klara för den andra säsongen av den amerikanska serien ”Dr Death”. Serien är baserad på podcasten med samma namn och handlar om Macchiarini-skandalen på Karolinska institutet.

Serien spelas just nu in i New York, men något premiärdatum är ännu inte känt. Den första säsongen finns tillgänglig på C More för svenska tittare.