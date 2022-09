Ryssland tappar mark: ”Tonfallet är upprört”

Ryska omgrupperingar till södra delen av Ukraina och även till Donetsk i sydöst för att möta motoffensiver har skapat möjligheter för ukrainska styrkor att med hjälp av artilleri, men främst pansarstyrkor, avancera utanför Charkiv i den nordöstra delen av landet.

Den analysen gör den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, i sin senaste rapport. Även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lyfte fram ”goda nyheter” från trakterna kring landets andra största stad i sitt nattliga tal, med formuleringen att ”varje framgång i en eller annan riktning förändrar den generella situationen efter hela frontlinjen i Ukrainas favör” utan att avslöja vilka samhällen som åter ser den ukrainska flaggan vaja.