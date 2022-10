Det gäller att undvika det förbannade, egocentriska jag som förstör Joyce. Det skriver Virginia Woolf i sin dagbok i januari 1920. Hon har just påbörjat ett nytt skrivprojekt, det som ska bli romanen ”Jacobs rum”, och påpekandet fungerar som en påminnelse om projektets riktning. Omdömet om James Joyce grundar Woolf på de inledande avsnitten i ”Ulysses” som hon läst i tidskriften The Little Review där de tryckts som följetong.