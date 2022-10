”Välkommen till Britaly” – kaospolitikens hemland

BRYSSEL “Welcome to Britaly” – Välkommen till Britalien. Det hälsade en tecknad Liz Truss på tidningen The Economists förstasida i veckan. Hon var klädd som en romersk soldat, men med hjälmen på sned, en spaghettigaffel istället för en lans och en pizza med brittiska flaggan på istället för en sköld. En stor slice av pizzan var redan uppäten.



Reaktionerna på förstasidan lät inte vänta på sig. På sociala medier kallades den kränkande och arrogant, och Italiens ambassadör i London skrev att den var inspirerad av tröttsamma stereotyper av hans land.



The Economist beskrev Liz Truss turbulenta tid som premiärminister som bara kulmen på en lång vandring mot det som enligt tidningen utmärker Italien och andra sydeuropeiska länder: instabila regeringar, en uppblåst offentlig sektor, låg tillväxt och dålig produktivitet.



Den brittiska självbilden, som den ofta upplevs i omvärlden, lyser tydligt igenom: Britter är ett folk som gillar ordning och reda – det är väl inte för inte som de är världsmästare på att hålla spikraka rader i bussköer?



Britter har ansvarsfulla, stabila regeringar, medan medellivslängden för regeringar i Italien under efterkrigstiden har varit omkring ett år. Rena rama spaghettivästern.

Vill man uppröra det brittiska folket kan man alltid jämföra dem med sydlänningar, verkade redaktionen ha tänkt.



Det är sant att centurionen Liz Truss 44 dagar som sitt folks härförare inte var början på kaoset i brittisk politik, oavsett vilket land man vill jämföra med.



Sedan brexitomröstningen på våren 2016 har britterna haft sex regeringar och fyra premiärministrar.