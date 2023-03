Fördubbling av invasiva streptokocker hos barn

– Framför allt de senaste månaderna har vi sett lite fler fall, även om det är förhållandevis små siffror, säger statsepidemiolog Anders Lindblom till tidningen.

Hos barn under tio år har 33 fall av invasiva grupp A-streptokocker rapporterats i Sverige under perioden oktober till och med februari i år. Under samma period för fyra år sedan rapporterades 16 fall.