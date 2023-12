Hanna Törnquist

SJ ställer in fler avgångar i jul

SJ ställer in åtta avgångar fram till den 22 december. Anledningen är akut fordonsbrist och på tisdagen gick ett sms med informationen ut till tusentals resenärer, rapporterar TV4 . – Det har delvis att göra med den hjulskadan som upptäcktes förra veckan. Det har gjort att det byggts upp köer i våra depåer och till våra verkstäder under helgen, säger Marcus Fleetwood, presskommunikatör på SJ, till kanalen. Sträckorna som berörs är Stockholm-Malmö, Stockholm-Göteborg, Göteborg-Malmö och Stockholm-Västerås. En avgång i vardera riktning kommer att ställas in. Förra veckan ställde SJ in ett stort antal avgångar med snabbtåget X 2000.