Erik Bergin

Norskägd tanker attackerad i Röda havet

Den 147 meter långa kemikalietankern M/V Swan Atlantic besköts i södra Röda havet av vad som misstänks vara huthirebeller, rapporterar Reuters. Fartyget är flaggat i Caymanöarna men ägs av det norska rederiet Inventor Chemical Tankers AS enligt registerdata från Vesseltracker . Det är en av en rad attacker mot fartyg i Röda havet sedan Hamas attackerade Israel den 7 oktober. Vissa av fartygen som attackerats verkar ha koppling till Israel, andra har det av allt att döma inte. Swan Atlantic får assistans av den amerikanska jagaren USS Carney under måndagen, skriver norska E24 . – Skeppet är träffat av ett objekt. Vi har kopplat in alla som ska kopplas in. Så här långt har vi inga skaderapporter, säger rederichefen Øystein Elgan till E24.