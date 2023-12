Hanna Törnquist

Trippla skjutningar i Malmö

Under söndagskvällen och natten till måndag har tre skjutningar skett i Malmö. Vid 22.30-tiden skottskadades en man i området Almgården. Han ska ha varit vid metvetande när han hittades och fördes med ambulans till sjukhus. Bara minuter senare sköts det mot en bostad i Malmö där någon ska ha skjutit in genom ett fönster. Senare på natten fick polisen in larm om ytterligare en skjutning mot en bostad , denna gång i området Oxie. Natten till söndag sköts det mot ett annat hus i samma område, bara 130 meter från nattens skjutning.