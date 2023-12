Hanna Törnquist

SJ ställer in snabbtåg med "omedelbar verkan"

SJ ställer in ett stort antal avgångar med snabbtåget X 2000 med omedelbar verkan, skriver SJ i ett pressmeddelande . Anledningen är att tågen ska genomgå en besiktning, något som lett till akut fordonsbrist. Det är en en extra säkerhetsåtgärd efter att ett snabbtåg under torsdagskvällen fick en hjulskada under en resa mellan Stockholm och Göteborg. – Jag vill verkligen beklaga att det här med så kort framförhållning påverkar många resenärer, men när det gäller säkerheten är den alltid vår högsta prioritet. Vi jobbar intensivt för att så snart som möjligt få ut tågen i trafik igen, säger presschefen Tobbe Lundell i pressmeddelandet. Det är i nuläget oklart hur många avgångar som påverkas och när trafiken återigen kan rulla som planerat, enligt SJ. De uppmanar resenärer att hålla koll på trafikläget på sj.se.