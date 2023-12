Magnus Helander

Kvinna död efter lastbilskrock på E6

En kvinna har avlidit efter en lastbilskrock på E6:an i bohuslänska Tanum under fredagsmorgonen. Flera personer tvingades klippas ur lastbilarna av räddningstjänsten. Fyra personer fördes till sjukhus, och en av dem avled senare under dagen. Olyckan inträffade vid 04.30. – Tre lastbilar kolliderade med våldsam kraft på vägen. Polis och räddningstjänst är på plats och vi har inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, sade polisens presstalesperson Hans-Jörgen Ostler på morgonen. Vad som har föranlett olyckan är i nuläget oklart, men enligt uppgifter ska det ha rått mycket halt väglag vid olycksplatsen. Enligt Trafikverket beräknas E6:an vara avstängd fram till 15 på fredagseftermiddagen. Under tiden leds trafiken om via väg 920 mellan Tanumshede och Rabbalshede. (TT)