Hanna Törnquist

EU inleder medlemssamtal med Ukraina

EU inleder medlemssamtal med Ukraina och Moldavien, skriver Europeiska rådets ordförande Charles Michel i ett uttalande på X, tidigare Twitter. Beskedet kom under ett toppmöte i Bryssel på torsdagen med unionens stats- och regeringschefer. Unionen beslutade även att ge Georgien status som kandidatland, efter att tidigare ha nekats en sådan titel, rapporterar Euronews. The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023