TT

Ytterligare strejk mot Teslas sopor

Fackförbundet Kommunal varslar om sympatiåtgärder i konflikten mellan IF Metall och Tesla. Varslet gäller hämtning av hushållsavfall och arbetet sätts i blockad på två av Teslas verksamheter, skriver Kommunal i ett pressmeddelande. Sympatiåtgärden omfattar all hämtning av hushållsavfall på Teslas verksamheter i Mölndal och i Örebro, arbetet sätts i blockad och får inte utföras av annan aktör. Konfliktåtgärderna bryter ut den 2 januari 2024. Beskedet kommer sedan LO-facket Transport under onsdagen meddelat att man trappar upp strejken mot Tesla. Från julafton blockeras all sophantering på den amerikanska elbilsjättens anläggningar.