TT

Allt fler varslas om uppsägning

Uppsägningarna fortsätter att dugga allt tätare. I november varslades 7 650 personer, enligt Arbetsförmedlingens nya månadssiffror. Sakta har arbetslösheten stigit under hösten. Under november tillkom ytterligare cirka 5 000, netto, för att nå närmare 339 000 inskriva arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar i slutet av månaden. Det motsvarar 6,5 procent av arbetskraften, en siffra som bedöms öka måttligt kommande år, till 6,6 procent, enligt myndighetens prognos som presenterades under onsdagen. Jämfört med november i fjol är 8 000 fler arbetslösa i dag. Varslen om uppsägningar ökar dock desto snabbare. I november landade siffran på 7 650, cirka 2 000 fler än samma månad i fjol, och en nivå som tilltagit stadigt under hösten.