Hanna Törnquist

Gävlebocken kan tas ner före jul

I år har Gävlebocken mött ett nytt hot mot dess existens – fåglar. Anledningen är att sommaren var ovanligt blöt och att skörden blev dålig. Det gjorde att halmen blev liggandes med kornen kvar, något som visade sig vara väldigt uppskattat av fåglarna. Nu agerar den så kallade bockkommittén för att bocken inte ska ätas upp. Under torsdagen ska de hålla ett krismöte. – Budskapet är att vi hoppas att han ska klara sig till jul. Men det skulle kunna fattas ett beslut att han ska plockas ner under torsdagens möte, säger Gävlebockens talesperson Anna-Karin Niemann till Arbetarbladet . Att skrämma bort fåglarna har inte varit aktuellt, säger hon. – Det är inte i bockens anda att göra det, under julen ska man ju vara snäll. Att försöka locka fåglarna med mat på ett annat ställe hade förmodligen bara gjort att det kom ännu fler.