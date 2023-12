Knut Sahlin Ekberg

Patti Smith hastigt sjuk – ställer in

Patti Smith tvingades på tisdagen ställa in en konsert i Italien på grund av att ha hastigt blivit sjuk. Hon fördes med ilfart till sjukhus. Den 76-åriga artisten skulle ha spelat på Duse Theater i Bologna, men var alltså tvungen att ställa in med kort varsel. Hon lades in på sjukhus för observation, enligt NME. Smith är på en turné i Italien. På måndagen spelade hon i Siena. Hon är även bokad för en spelning den 14 december i Venedig. Det är ännu oklart om den blir av. (TT)