TT

Skola utrymd efter bombhot

En skola i Gävle har utrymts efter att ett bombhot kommit in via mejl, rapporterar Sveriges Radio Gävleborg. – Vi får in samtal från skolan att de mottagit hot och att de utrymt och bett sina elever gå hem, säger Roland Komaromi vid polisen till TT. Polisen finns på plats och söker nu igenom lokalerna. – Vi är ett flertal resurser på platsen för att se om det finns något föremål. Vi söker igenom hela skolan.