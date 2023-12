Magnus Helander

Riksbanken: Inflationstrycket avtar verkligen

Per Jansson, vice riksbankschef ser allt mer positivt på inflationsläget. I ett tal i Malmö kommenterade han de senaste inflationssiffrorna: ”Min syn på läget har förändrats en hel del. Jag har blivit allt mer övertygad om att inflationstrycket nu verkligen avtar”, sade Per Jansson enligt ett pressmeddelande. Per Jansson vill inte dra långtgående slutsatser men ser tecken på ett antal förändringar i prisbilden, dessutom bidrar den senaste tidens kronförstärkning som en positiv faktor. ”Även om man ska vara försiktig med att anta att den positiva kronutvecklingen bara ska fortsätta, skapar detta ändå för stunden ett visst andrum”, sade Jansson. (TT)