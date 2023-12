TT

Bensinpriset på årslägsta

Ledande drivmedelskedjor sänker priserna på samtliga drivmedel. Bensinpriset är med sänkningen nere på lägsta nivån i år. Riktpriset för 95-oktanig bensin sänks med 25 öre till 18:54 kronor per liter på bemannade stationer. För att hitta ett lägre bensinpris får man gå tillbaka till den 19 december 2022, då bensin kostade 18:49 kronor. Dieselpriset sänks också med 25 öre, vilket ger ett literpris på 22:61, den lägsta nivån sedan den 24 juli i år när priset låg på 22:56 kronor. Priset på biodiesel (HVO100) sänks med 40 öre till 28:42 kronor per liter, medan priset på etanol (E85) sänks med 15 öre till 14:14 kronor per liter.