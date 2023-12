Magnus Helander

Även Norge dras in i Teslastrejken

Fellesforbundet, Norges största fackförbund inom privat sektor, varslar om blockad mot Tesla-bilar, som en sympatiåtgärd till IF Metalls strejk mot Tesla för att få till ett kollektivavtal. – De tar striden mot ett fackfientligt bolag på hela arbetsmarknaden vägnar. Nu måste Tesla omedelbart acceptera IF Metalls krav om ett kollektivavtal, säger fackbasen Jørn Eggum till den norska tidningen Dagbladets Børsen. Om Tesla inte tillmötesgått IF Metalls krav till den 20 december kommer Fellesforbundet verkställa bojkotten, enligt Eggum. (TT)