Erik Bergin

Vita huset: Pengar till Ukraina slut vid nyår

Washington ser ut att få slut på pengar till fortsatt stöd till Ukraina vid årsskiftet, varnar Vita husets budgetchef Shalanda Delores Young. – Det finns ingen magisk pott av finansiering tillgänglig för tillfället, säger hon enligt Bloomberg News och Financial Times . Regeringen har föreslagit för kongressen att politikerna ska anslå nya miljarder till ukrainskt militärt stöd, men ett växande motstånd inom Republikanerna har hittills gjort att det uteblivit. Representanthuset har under hösten varit fullt upptagen med att välja en ny talman, i form av republikanen Mike Johnson. Vissa republikaner, som tidigare säkerhetsrådgivaren John Bolton, går emot partiet och vill se fortsatt stöd till Kiev. – Vita huset och senaten borde pressa Biden hårdare att utveckla en vinnarstrategi för Ukraina, inte bara förhindra att Ukraina förlorar, utan fundera ut hur Ukraina ska kunna vinna, säger Bolton till en radiostation enligt The Hill . Det är oklart om republikaner i representanthuset kan samla sig kring ett nytt stödpaket. Talmannen, Johnson, sa sig tidigare vara emot ett nytt stödpaket på 300 miljarder dollar, men tycks ha svängt sedan han utsågs att leda kammaren, rapporterar Wall Street Journal .