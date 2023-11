Knut Sahlin Ekberg

Elpriset lyfter kraftigt efter stopp i Ringhals

Elpriset lyfter kraftigt på torsdag – bland annat som en följd av stoppet i Ringhals 4. Ringhals 4 ligger nere sedan 01.30 i natt och beräknas vara i drift igen tidigast vid midnatt på torsdag. Stoppet av kärnkraftsreaktor Ringhals 4 i kombination med kylan gör att södra Sverige – elområde 3 och 4 – kan räkna med det tredje högsta elpriset sedan årsskiftet, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Under morgondagen uppgår elpriset till 1:90 kronor per kilowatttimme. Även i övriga geografiska områden lyfter priset. I området 1 och 2 uppgår priset till 85 öre per kilowattimme. Utöver denna kostnad tillkommer även skatter och elbolagens avgifter. Vattenfall undersöker vad som orsakat stoppet i Ringhals 4. – Anläggningarna fungerar på så sätt att om det sker en avvikelse så sätts den automatiskt i säkert läge och vi undersöker det nu. Det finns ingen säkerhetsmässig påverkan, säger Anna Collin, presschef på Ringhals, till Aftonbladet. (TT)