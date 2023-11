Sara Larsson Bränström

Pris till SvD:s podd Dynastin

Svenska Dagbladets journalister Jan Almgren och Adam Svanell vinner ytterligare ett pris för podden ”Dynastin”. Priset delar de tillsammans med Lovisa Lamm Nordenskiöld och Hugo Lavett från produktionsbolaget Banda. Podden tilldelas Schibsted-priset The power of journalism award i kategorin bästa berättande. – Jag är så glad och tacksam över all uppskattning vi har fått för den här poddserien, och att människor ser hur många bottnar det faktiskt finns i berättelsen om Jan Stenbecks barn, säger Adam Svanell som är producent för ”Dynastin”. Podden har nyligen belönats med Stora journalistpriset.