Hanna Törnquist

Sam Altman tillbaka på Open AI som vd

Sam Altman, som tidigare sparkats från Open AI, är tillbaka som vd, skriver Open AI på X. "Vi har nått en överenskommelse, Sam Altman kommer att återvända till Open AI som vd och med en ny styrelse", skriver företaget. De skriver även att de nu arbetar med att reda ut detaljerna kring det som hänt. ”Jag älskar Open AI, det enda jag har ägnat mig åt de senaste dagarna är att försöka hålla samman teamet och vår vision”, skriver Sam Altman själv på X efter beskedet. Läs mer här . We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023