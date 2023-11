Erik Wisterberg

Börsrally i svenska speljätten

Speljätten Embracers aktie steg med nära 15 procent i börsöppningen under torsdagsmorgonen. Detta efter en rapport där företagets omsättning och justerade rörelseresultat slog analytikernas förväntningar. Rallyt sker dock från låga nivåer. Under 2021 handlades aktien för långt över 100 kronor. Efter torsdagsmorgonens uppgång var kursen omkring 24 kronor. Bolaget är en småspararfavorit, med strax över 100 000 ägare hos nätbanken Avanza. Även Starbreeze, ett annat svenskt spelföretag, rusade på börsen under torsdagsmorgonen. Aktien steg initialt med nära 25 procent efter en rapport som lyftes av spelet Payday 3.