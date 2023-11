Knut Sahlin Ekberg

UD: 70 svenskar har lämnat Gaza under onsdagen

Under onsdagen har 70 svenskar fått lämna Gaza, skriver Utrikesdepartementet i ett mejl till SvD: "UD kan bekräfta att omkring 230 svenskar hittills har passerat gränsövergången vid Rafah varav drygt 70 under onsdagen." Vidare skriver man att ytterligare 40 svenskar kommer ges möjlighet att lämna i morgon, torsdag. "UD kontaktar dem det berör per e-post, SMS och telefon. Vi förväntar oss att fler svenskar kommer att ges möjlighet att lämna", skriver man.