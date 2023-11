Hanna Österberg

En gripen misstänkt för dråp efter dödsfall på isen

En man har gripits misstänkt för dråp efter att ishockeyspelaren Adam Johnson fick halsen avskuren av en motståndares skidskoskena under en match. Det skriver BBC. 29-åringen skadades under en match i engelska ligan mellan hans The Nottingham Panthers och Sheffield Steelers i slutet av oktober. Johnson fördes till sjukhus där han senare avled. Efter händelsen har fans diskuterat huruvida olyckan eventuellt hade uppsåt och hur det kunde ske. Efter olyckan har även flera svenska NHL-spelare övergått till att spela med halsskydd , vilket inte är ett krav i alla ligor.