Knut Sahlin Ekberg

Färja saneras för legionella – turer inställda

Avgångar med Tallink Siljas färja Silja Serenade har ställts in, meddelar rederiet. Anledningen är att färjan saneras sedan legionellabakterier som överskrider gränsvärdena har upptäckts. De högre bakteriehalterna upptäcktes vid en rutinmätning, rapporterar Hufvudstadsbladet. Silja Serenade trafikerar rutten Stockholm-Helsingfors. Avgångarna som ställts in gäller den 12–13 november. En ”klorchockbehandling” av vattensystemet kommer att göras för att eliminera bakterierna, skriver rederiet på sin hemsida. Ingen passagerare har hittills insjuknat, enligt rederiet. Passagerare som rest med Silja Serenade uppmanas dock att vara uppmärksamma och kontakta läkare vid eventuella legionellasymptom. Legionella sprids via inandning av små vattenpartiklar i luften. Till symptomen hör torrhosta, feber, huvudvärk, muskelsmärtor och andnöd.