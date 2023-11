TT

Häcken stänger av fem personer efter kaosscenerna

Häcken agerar efter scenerna på Bravida arena. Fem personer stängs av efter att ha tagit sig in på planen under matchen mot Malmö, rapporterar Aftonbladet. Det var efter att Häcken-försvararen Aiham Ousou byttes ut som kaoset började. Ousou gestikulerade mot Malmö-klacken, något som irriterade spelare och ledare i Malmö. I samband med detta hoppade fem personer från sittplats in på planen och rörde sig mot bänkarna. På grund av detta avbröts matchen innan den senare kunde spelas vidare. Händelsen får nu konsekvenser. – Vår styrelse har beslutat att vi ska utfärda arrangörsavstängningar för de fem, säger Häckens säkerhetsansvarige Nicklas Möller till Aftonbladet. Möller säger att personerna inte är kända av Häcken sedan tidigare men att polisen har hjälpt till med att identifiera dem. Häcken vann matchen med 4–2.